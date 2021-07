Ex-BBB Thelminha e esposo são vacinados contra a covid-19 - Reprodução/Instagram

Ex-BBB Thelminha e esposo são vacinados contra a covid-19Reprodução/Instagram

Publicado 15/07/2021 15:07

Rio - Thelminha Assis se juntou ao time de celebridades imunizadas! Nesta quinta-feira (15), a vencedora do "BBB20" e seu marido, Denis Santos, receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19. A médica anestesiologista compartilhou a boa notícia em seu Instagram e relembrou o falecimento do pai ao falar sobre o novo significado que esta data assume a partir de hoje.

fotogaleria

Publicidade

"Dia 15 de julho costuma ser um dia de lembrança triste pra mim pois faz dois anos que perdi meu pai. A partir de hoje ele passa a ter um novo significado: um novo dia 15 que me trouxe muita esperança, gratidão e alegria", escreveu Thelma na legenda do vídeo em que aparece recebendo sua dose do imunizante.

Em seguida, a ex-BBB publicou um clique em que posa ao lado do esposo e aproveitou para registrar uma mensagem positiva para os seguidores. "Eu tava sonhando com esse dia. Muita emoção e gratidão ao SUS e a ciência. Dias melhores virão", declarou a médica.

Publicidade

Confira a publicação: