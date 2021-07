Carolina Ferraz - Divulgação

Publicado 16/07/2021 10:41 | Atualizado 16/07/2021 10:50

Rio - Carolina Ferraz pode perder seu apartamento no bairro de São Conrado, Zona Sul do Rio, por um dívida de R$ 11,8 mil, segundo o site Notícias da TV. A apresentadora do "Domingo Espetacular", da Record, disse que não sabia da dívida e só tomou ciência da situação ao ser contatada pela imprensa, pois o responsável pelo pagamento do IPTU era seu inquilino.



A apresentadora, de 53 anos, declarou que vai quitar a dívida municipal nos próximos dias, mas ressaltou que vai acionar a Justiça posteriormente para recuperar o dinheiro gasto com o IPTU atrasado, que era de responsabilidade do inquilino. O prazo máximo para o pagamento da dívida é o dia 26 de dezembro. Caso não seja feito, o imóvel vai a leilão, de acordo com o site.