Publicado 16/07/2021 18:34

Rio - Lumena Aleluia desabafou com seus seguidores nesta sexta-feira (16). A ex-participante do "BBB21" falou sobre seu lado criativo e confessou que tem sofrido para desenvolver seus projetos por causa da procrastinação, que é quando uma pessoa adia suas tarefas de forma constante.

"Gente como anda a criatividade de vocês? Eu sempre gostei de escrever roteiros de ficção, dançar, pesquisar beats novos, desenvolver projetos etc… Mas, ultimamente a procrastinação me pegou de jeito", admitiu com sinceridade. Em seguida, a ex-BBB já muda o tom dizendo que cordou empolgada: "Vou retomar meus devaneios, separar lápis de cor, papel, post its e colorir meus planos futuros", declarou Lumena.

Conhecida pelos bordões que utilizou no "BBB21" e viraram memes, a influenciadora encerrou a publicação com uma brincadeira. “Tá autorizado colocar no papel nossos desejos e dar sentido as ideias que estavam engavetadas viu. Um cheiro de Lumãe”, encerrou.

