Publicado 16/07/2021 16:59 | Atualizado 16/07/2021 17:02

O casamento de dez anos de Luísa Mell e Gilberto Zaborowsky já estava em crise após boatos da traição do marido com Najila Trindade, que surgiu em maio, segundo informação do colunista do "Metrópoles", Leo Dias.



Na época, Luísa minimizou a situação e disse que Gilberto ficou com Najila quando eles estavam passando por um período de separação, entre o final de 2018 e início de 2019. Ela chegou a dizer que também se relacionou com outra pessoa.



Nesta sexta-feira, porém, a ativista e apresentadora publicou uma foto da sua mudança ao lado de seu filho e seus cachorros, dizendo que no novo lar "amor e lealdade não faltam".



