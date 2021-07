Karol Conká - Reprodução/Instagram

Publicado 16/07/2021 15:38

Rio - Karol Conká tombou a covid-19 ao receber a primeira dose da vacina nesta sexta-feira (16). A cantora e ex-participante do "BBB21" publicou um vídeo curto do momento em que é imunizada contra o coronavírus. Com a canção "O Que É O Que É?", de Gonzaguinha, no fundo, a artista comemorou a vacinação.

"Chegou a minha vez de tomar a vacina. Um beijo grande em todos os profissionais da área da saúde. Viva o SUS", escreveu a rapper de 34 anos na legenda do vídeo que compartilhou com os seguidores. Nos comentários, fãs e amigos celebraram a notícia junto com a cantora: "Uma mamacita vacinada não quer guerra com ninguém", brincou um internauta, fazendo referência a um apelido de Conká desde sua participação polêmica no "BBB21".

Confira a publicação:

