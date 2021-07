Léo Santana e Lorena Improta revelam sexo do bebê - Reprodução Instagram

Publicado 16/07/2021 15:15 | Atualizado 16/07/2021 15:21

Grávida do primeiro filho com Léo Santana, Lore Improta fez um ultrassom 4D para ver melhor o rosto da filha. Em um vídeo publicado no YouTube, a influencer compartilhou o momento e ainda disse que acha a filha parecida com o cantor.

"Seis centímetros de pé", disse a profissional da saúde que fez o exame. "Lábios carnudos, bocão. Não vai gastar com harmonização facial, não", brincou. "Ela vai nascer com 2.950 kg", adiantou o médico.



"Antigamente, você era mãe e pai na tora. Hoje, tem curso. A doutora Louise veio dar o curso 'Socorro da Mamãe'", explicou Léo em vídeos nos Stories.