Nova calendário de vacinação contra a covid-19 no RioDivulgação/Secretaria Municipal de Saúde

Publicado 15/07/2021 20:15 | Atualizado 15/07/2021 21:30

Rio - A prefeitura do Rio vai antecipar mais uma vez o calendário de vacinação contra a covid-19. Dessa vez, o calendário foi adiantado em 12 dias, terminando a imunização de toda a população adulta em 18 de agosto. Em 34 dias, todos os cariocas vão ter recebido pelo menos a primeira dose de alguma das vacinas contra a doença.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira, em uma transmissão ao vivo nas redes sociais do prefeito Eduardo Paes. Ele afirmou ainda que no Rio haverá Réveillon e Carnaval, mas não deu detalhes sobre.



Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a meta é ter, ao fim do novo calendário, 4.751.823 cariocas adultos imunizados com a primeira dose, representando 90% desse grupo. Até o momento, o Rio vacinou 3.440.133 pessoas, um equivalente a 68% da população. A expectativa é de que até 14 de novembro, toda a cidade esteja vacinada.

"Não é trivial essa notícia. Completamente imunizado, é todo mundo já tendo tomado a segunda dose. Isso me lembra que vai ter Carnaval e vai ter Réveillon. Isso aqui acontecendo (cumprimento do calendário), 14 de novembro está todo mundo imunizado. Essa é uma notícia excepcional. É um momento para a gente comemorar, porque falta pouco", celebrou o prefeito.

Na transmissão, Paes disse que adolescente também vão ser beneficiados com a antecipação. O grupo, que contempla idades entre 12 e 17 anos, vai receber a primeira dose da vacina da Pfizer a partir de 23 de agosto. O calendário para esse público termina em 10 de setembro, com uma repescagem para todas idades. A cidade do Rio foi a primeira a anunciar a vacinação de menores de idade.

"Do final de agosto até a segunda semana de setembro, adolescentes serão vacinados contra a covid-19 na cidade do Rio. A nova etapa da campanha começa em 23 e 24 de agosto, quando jovens de 17 anos receberão a vacina", explicou o secretário de saúde.

Já as doses de reforço para os idosos vão passar a ser oferecidas no mês de outubro. O secretário disse que, caso haja uma queda de imunidade da população de 80 anos ou mais, que ainda é analisada, o reforço chega aos idosos de 80 ou mais em outubro, em 70 ou mais em novembro e 60 ou mais em dezembro. "É uma decisão super importante, mas está em discussão. É uma população que tem mais dificuldade para produzir anticorpos. Ainda está em análise, mas é importante que a gente se planeje", declarou Soranz.



Paes fez uma apelo para que os vizinhos incentivem uns aos outros a tomar a vacina. "Busque um vizinho seu que não se vacinou, para trazer e ajudar. Eu acho que a gente pode chegar até o meio de setembro e fazer muita repescagem. Vamos vacinar os adolescentes, mas vamos também fazer muita repescagem, para completar quem por acaso escapuliu da vacinação", declarou o prefeito.

No anúncio, foi apresentado também um panorama do novo coronavírus na capital fluminense. Há seis semanas, não há pacientes aguardando na lista de espera para internação Houve queda de 96% para 77% na taxa de ocupação. O número de pacientes internados também caiu 40,9% e a cidade também registra diminuição de 44% no número de óbitos pela doença, na comparação entre os meses de maio e junho.

O prefeito e o secretário alertaram que o risco de contaminação ainda é alto e que as medidas de proteção não podem ser desrespeitadas. "A alegria está chegando, mas o nível de transmissão ainda é alto, não podemos relaxar. Então, higienizar as mãos, usar a máscara e manter o distanciamento. Tomar os cuidados que a gente já está se acostumando", reforçou Paes.

