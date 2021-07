Investigação apontou ainda que Marcos Vinícius agia de forma violenta, até mesmo trocando tiros com policiais e disparando contra uma de suas vítimas - Reprodução

Investigação apontou ainda que Marcos Vinícius agia de forma violenta, até mesmo trocando tiros com policiais e disparando contra uma de suas vítimasReprodução

Publicado 15/07/2021 22:46 | Atualizado 16/07/2021 07:29

Rio - Policiais da 24ª DP (Piedade) prenderam, nesta quinta-feira, um dos maiores ladrões de carros e pedestres que atuava no Méier, na Zona Norte do Rio. Identificado como Marcos Vinícius Faustino Fonseca da Silva, conhecido como Kaju, de 20 anos, o criminoso foi reconhecido após um roubo na Rua Pompílio de Albuquerque, no último dia 16 de junho.



Segundo a Polícia Civil, o criminoso assaltou um casal que passava de carro pela região. Na ação, ele estava com outros comparsas e usava um revólver.

Publicidade

Ainda de acordo com os agentes, além de diversos outros roubos, o criminoso também atuou no tráfico de drogas da comunidade Camarista Méier, onde foi preso em flagrante.

A investigação apontou ainda que Marcos Vinícius agia de forma violenta, até mesmo trocando tiros com policiais e disparando contra uma de suas vítimas. Após a prisão ele foi encaminhado para o sistema prisional para cumprimento das medidas judiciais.