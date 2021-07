Com céu claro a parcialmente nublado, não há previsão de chuva para esta quinta-feira - Marcos Porto/Agencia O Dia

Com céu claro a parcialmente nublado, não há previsão de chuva para esta quinta-feiraMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 15/07/2021 19:28

Rio - Nesta quinta-feira (15), a cidade do Rio de Janeiro teve o dia mais quente do inverno, até o momento. De acordo com o Centro de Operações (COR) da prefeitura, o sistema Alerta Rio registrou 33,4ºC na estação de Guaratiba, às 12h30, sendo essa a temperatura mais elevada desde o início da estação, no último dia 21.



Nesta quarta-feira (14), os termômetros do sistema chegaram a 32,3º às 14h, na estação de Guaratiba. Até então, a maior temperatura do inverno havia sido constatada em 25 de junho, com 32,6º sendo registrados na estação de Guaratiba, às 14h. Com o céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva, as praias do Arpoador e de Ipanema ficaram cheias na manhã desta quinta.



Hoje foi também o dia mais quente da semana, com temperatura mínima de 15ºC e máxima de 34ºC. O cenário já começa a mudar nesta sexta-feira (16), com chuva fraca isolada a partir da noite. A temperatura mínima fica nos 17ºC e máxima nos 27ºC. No sábado (17), a chuva fraca isolada aparece durante a madrugada e a manhã, com temperatura mínima de 16°C e máxima de 29ºC.

No domingo (18) de céu parcialmente nublado a nublado, a chuva fraca a moderada chega a partir da tarde. A temperatura fica com mínima de 16ºC e máxima de 27ºC. Na segunda-feira (19), a chuva fraca a moderada pode aparecer a qualquer momento. A temperatura não passa dos 25ºC e a mínima prevista é de 15ºC.