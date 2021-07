Polícia Civil prende acusado de homicídio foragido da Justiça da Paraíba - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 15/07/2021 17:53

Rio - Um homem acusado de um assassinato na Paraíba, identificado como Sinval da Silva Marrocos, 36 anos, foi preso por policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), nesta quinta-feira, em Engenheiro Pedreira, Japeri, na Baixada Fluminense. A ação contou com apoio da Polícia Civil da Paraíba e não teve feridos.



Segundo os agentes, o criminoso buscou abrigo no Rio de Janeiro para se esconder da polícia paraibana. A fuga, que durou quatro anos, teve fim após monitoramento e cruzamento de informações de inteligência. Contra Sinval, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de homicídio cometido em 2017, no Nordeste.

O criminoso está à disposição da Justiça.