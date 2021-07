Governador Claudio Castro inaugura no QG da PM, projeto "Bairro Seguro". - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Governador Claudio Castro inaugura no QG da PM, projeto "Bairro Seguro".Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 15/07/2021 15:23 | Atualizado 15/07/2021 15:27

Rio - O Alto da Boa Vista será mais um bairro a receber o Bairro Seguro, programa da Polícia Militar. O anúncio foi feito, nesta quinta-feira, pelo governador Cláudio Castro, no 6º BPM (Tijuca). O policiamento 24 horas do programa já atende há outras 29 localidades em todo o Estado. Segundo o governo, o início das operações era uma demanda de ciclistas e turistas que circulam pela região turística da cidade do Rio.

"O Bairro Seguro é um programa que tem apenas um mês e que já apresenta um sucesso ímpar, com mais de três mil ações, índices de criminalidades despencando e a população elogiando", disse o governador Cláudio Castro, que também inaugurou inaugurou uma central de monitoramento no BPM.



O Alto da Boa Vista tem acesso para pontos importantes do turismo geral e, principalmente, o ecológico da cidade. Um dos exemplos é a Estrada das Paineiras, Vista Chinesa, Parque da Floresta da Tijuca e acesso ao Cristo Redentor.



De acordo com o governo, no primeiro mês de atuação em 29 localidades, os PMs do programa Bairro Seguro prenderam sete criminosos, apreenderam cinco armas, fizeram 3.024 visitas a estabelecimentos comerciais, 518 visitas domiciliares, 206 ações sociais.



Outro dado revelado pelo governo mostra que a atividade dos policiais durante esse primeiro mês se concentrou, principalmente, no período da madrugada. Segundo o levantamento, 46,3% das ações foram no período da manhã e à tarde, e 53,7% delas na faixa horária da noite e madrugada.



Por enquanto, as áreas já contempladas pelo Bairro Seguro são:

Publicidade

Zona Sul - Urca, Leme, São Conrado

Zona Norte - Cachambi, Cascadura/Quintino, Oswaldo Cruz/Campinho, Penha, Olaria, Jardim Guanabara, Portuguesa, Ramos, Vila da Penha, Pavuna

Publicidade

Zona Oeste - Padre Miguel, Bangu, Magalhães Bastos/Mallet, Sulacap, Realengo, Abelardo Bueno, Barra, Américas, Marapendi, Vargem Pequena, Vargem Grande, Itanhangá, Campo Grande I, Campo Grande II,

Central de monitoramento



A nova central de monitoramento na sala de operações do 6º BPM deve garantir a região da Tijuca uma nova e importante ferramenta tecnológica voltada para a segurança pública, afirma o governo. "O sistema possibilitará uma espécie de cinturão de policiamento na área do batalhão, com câmeras instaladas em vias públicas. Os operadores irão auxiliar os policiais militares que estão nas ruas a localizar carros roubados e no alerta à circulação de criminosos", explicou o órgão em nota.