Três trens contarão com Wi-fi grátisDivulgação

Publicado 15/07/2021 14:38 | Atualizado 15/07/2021 14:44

Rio - A parceria entre a Magazinaluiza, Eletromídia e a SuperVia já instalou o serviço de wi-fi em um dos trens da companhia e até o início do próximo mês, o serviço será expandido para outros dois trens, que vão circular por diferentes ramais da concessionária, de acordo com as necessidades da operação. A rede ficará disponível por um ano. A rede varejista chegou ao Rio de Janeiro abrindo 50 lojas em todo o estado. Os trens que contarão com o serviço receberam o adesivo do Magalu e são equipados com ar-condicionado, como toda a frota da concessionária.

Para acessar a internet, o passageiro que estiver em uma dessas composições adesivadas deverá escolher a rede 'Wi-Fi grátis da Lu'. Em seguida, ele será direcionado para uma página com a marca da empresa varejista, na qual deverá fazer um pequeno cadastro, com nome, e-mail e data de nascimento e então, o acesso a internet será liberado por 30 minutos, que são automaticamente renovados, ou seja, sem a necessidade de novo login, por períodos de mais 30 minutos cada.



Além desses trens, a concessionária explica que os clientes da SuperVia também podem acessar a internet desde 2018 gratuitamente na Central do Brasil. Os custos operacionais da ação são de responsabilidade dos parceiros. A gerente de marketing da concessionária, Ninah Shnaiderman, explica o objetivo das parcerias que geram benefícios.

"A concessionária atende doze municípios do estado, com uma malha de 270 quilômetros. Sabemos que algumas viagens são longas e estamos sempre buscando melhorar a experiência do cliente no tempo que ele passa nos nossos trens e estações. Estamos muito felizes por oferecer o acesso à internet nesses trens".



Coordenadora de Novos Negócios da SuperVia, Alice Caruso reforça a preocupação em oferecer facilidades aos clientes. "O passageiro é a nossa prioridade quando pensamos em campanhas e parcerias. São milhares de pessoas que utilizam nossos trens todos os dias, que se deslocam por muitas regiões. Por isso, as empresas encontram no sistema ferroviário uma ótima oportunidade para divulgar seus produtos, sua marca, alavancar os negócios e prosperar", disse.