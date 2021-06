Câmeras escondidas e roteadores de Wi-fi foram apreendidos na operação - Divulgação

Câmeras escondidas e roteadores de Wi-fi foram apreendidos na operaçãoDivulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 15:55

Rio - Policiais do 12º BPM (Niterói) fizeram nesta segunda-feira (21), uma operação para apreender a central de monitoramento do tráfico da comunidade de Santo Cristo, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. As imagens gravadas pelas câmeras escondidas espalhadas pela região eram encaminhadas diretamente para os chefes da quadrilha local, dominado Comando Vermelho.

Na ação, policiais encontraram diversas câmeras escondidas em postes, onde ficavam dentro de uma caixa com um pequeno furo sendo alimentada por energia pública, juntamente com um roteador Wi-Fi para enviar as imagens para os criminosos da comunidade. Através das câmeras, os traficantes conseguiam monitorar os policiais andando na região.

O material apreendido foi encaminhado para a 78ª DP (Fonseca).