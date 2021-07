Marlon Emílio Magalhães, de 30 anos, era ex-funcionário de um cartório no Centro do Rio e foi preso nesta quinta-feira (15) por suspeita de participar de um esquema de fraudes em vendas pela internet - Divulgação

Rio - O ex-funcionário de um cartório no Centro do Rio foi preso por suspeita de fraude de documentos para transferências de veículos clonados na manhã desta quinta-feira (15). Marlon Emílio Magalhães, de 30 anos, participava de uma organização criminosa que aplicava golpes na internet, e roubou pelo menos R$ 500 mil através do esquema. Ele foi encontrado dentro de sua casa em Queimados, na Baixada Fluminense, por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA).



As investigações comandadas pelo delegado Márcio Braga, em conjunto com o delegado assistente Jeferson Nascimento, indicaram que Marlon é membro de uma quadrilha que anunciava veículos clonados em um famoso site de vendas pela internet. A vítima encontrava o anúncio no portal e entrava em contato com a organização criminosa. Depois de fechar o contrato, os golpistas marcavam com o comprador em um cartório específico para regularizar a documentação.



Em seguida, os acusados usavam documentos falsos de veículos e faziam reconhecimento de firma usando a documentação falsa de uma mulher que integrava a quadrilha. Marlon trabalhava no cartório há seis meses, e a polícia acredita que a unidade não tinha conhecimento a respeito da conduta ilícita do funcionário.