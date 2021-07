Não será necessário agendamento, mas haverá limite de atendimento por dia - Divulgação

Publicado 15/07/2021 19:00

Rio - O Detran.RJ iniciou uma parceria com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio (Ipem-RJ), nesta quinta-feira, e passou a disponibilizar serviços de veículos em atendimentos exclusivos para taxistas, na sede do Instituto, em Piedade, Zona Norte do Rio.



Segundo o programa, às terças e quintas-feiras, das 8h às 16h, funcionários do Detran vão atender os taxistas que precisam realizar serviços como: transferência de propriedade, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa ou inclusão de alienação, mudança de cor, mudança de endereço e retificação de dados.



Não será necessário agendamento, mas haverá limite de atendimento por dia. Para isso, haverá distribuição de senhas no local. A sede do IPEM-RJ fica na Rua Padre Manuel da Nóbrega, 539, em Piedade.