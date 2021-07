BPRv apreende 2.500 maços de cigarro contrabandeados do Paraguai - Divulgação/ PMERJ

Publicado 15/07/2021 16:59

Rio - Um homem, sem identidade divulgada, foi preso com 2.500 maços de cigarro contrabandeados do Paraguai durante uma operação na RJ-106, Serra do Matogrosso, em Maricá, nesta quinta-feira. De acordo com os policiais que pararam o veículo do criminoso durante uma blitz, a carga tinha como destino final a cidade de Araruama, na Região dos Lagos do Rio.

Não há informações se o criminoso já tinha antecedentes criminais. Ele foi encaminhado para 124ª DP (Saquarema) e vai responder pelo crime de contrabando.

No início do mês, o BPRv também fez uma grande apreensão em Maricá, na mesma rodovia que aconteceu a última blitz. Na ocasião, mais de 4.500 maços de cigarros contrabandeados foram encontrados no porta malas de um carro que seguia para a Região dos Lagos.

O condutor do veículo também foi detido e levado para 124ª DP (Saquarema).