Tiroteio deixa um policial militar ferido em Duque de Caxias | Rio de Janeiro | O Dia

Intensa troca de tiros no Corte Oito, em Duque de Caxias - Reprodução/Twitter

Publicado 15/07/2021 15:19

Rio - Uma intensa troca de tiros deixou um policial militar baleado, na tarde desta quinta-feira (15), no bairro Corte Oito, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, além de assustar moradores. Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) realizavam policiamento na região quando foram alvo de disparos na Avenida Leonel Brizola. O policial baleado foi socorrido no local. A ação também interrompeu a circulação de trens da SuperVia.

Em um vídeo postado nas redes sociais do perfil Onde Tem Tiroteio, é possível ouvir o som dos disparos na região.

A SuperVia informou, pelo Twitter que, em função do tiroteio nas proximidades da estação Corte Oito, para garantir a segurança dos clientes e funcionários, os trens do ramal Saracuruna circulam entre as estações Central do Brasil e Duque de Caxias. As operações no trecho entre Corte Oito e Saracuruna e nas extensões Guapimirim e Vila Inhomirim estão temporariamente suspensas.

Nas redes sociais, moradores da região reclamaram da situação e pediram proteção.

De acordo com a PM, outras equipes seguiram até o local em apoio. A ocorrência segue em andamento.