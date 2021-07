No vídeo, PM aparece dançando com a pistola na cintura enquanto segura uma garrafa de cerveja - Reprodução

Publicado 14/07/2021 11:08

Uma policial militar é investigada após compartilhar um vídeo nas redes sociais no qual aparece dançando funk com uma arma de fogo na cintura. A publicação foi feita no último fim de semana e as imagens foram repercutidas em grupos de WhatsApp. As informações são do portal UOL.

A gravação gerou críticas da população de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, cidade em que a profissional atua. Além da reação negativa provocada em seus colegas de trabalho. O caso foi denunciado à Corregedoria nessa segunda-feira, 12.

No vídeo, a PM aparece dançando com a pistola na cintura enquanto segura uma garrafa de cerveja. Apesar de estar portando a arma, de acordo com as informações, a profissional estava em um momento de folga.

Depois do ocorrido, a mulher levou a gravação para ser discutida internamente e, por meio de nota, a corporação disse que "repassou o conteúdo para a Corregedoria da PMMS, que irá adotar as providências cabíveis ao caso".

Um processo administrativo será aberto pela PM para apurar as circunstâncias do caso, que deve durar de 15 a 30 dias. No fim da ação, deve ser decidido se ela receberá algum tipo de punição.

Enquanto o processo é investigado, a policial continuará trabalhando normalmente. Ela deixou o perfil privado nas redes sociais e apagou a conta do TikTok, aplicativo onde o conteúdo foi publicado.

De acordo com a apuração do portal UOL, a profissional precisou comparecer à delegacia nesta terça e prestar depoimento sobre o caso.