Elmi Caetano Evangelista se tornou réu no último dia 6 por ajudar Lázaro Barbosa em fuga Reprodução

Publicado 14/07/2021 10:06

A audiência de julgamento do fazendeiro Elmi Caetano Evangelista, de 73 anos, acusado de ter ajudado Lázaro Barbosa a se esconder da polícia foi marcado para o dia 8 de novembro. A decisão foi da Vara Criminal de Cocalzinho de Goiás.



Segundo informações do portal Metrópoles, a audiência vai ocorrer virtualmente e testemunhas das duas partes serão ouvidas, assim como o próprio fazendeiro. Além do envolvimento no caso de Lázaro, Elmi também é acusado de cometer uma série de crimes ao longo do mês de junho e portar arma de fogo.

Lázaro Barbosa foi morto no último dia 28 em troca de tiros com a polícia, em Águas Lindas de Goiás. O homem é acusado de uma chacina em Ceilândia, no Distrito Federal, além de outros crimes.