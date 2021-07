Para esta manhã, a agenda de compromissos de Jair foi cancelada - AFP

Publicado 14/07/2021 08:56 | Atualizado 14/07/2021 09:50

Brasília - Na madrugada desta quarta-feira, 14, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teve um quadro de dores abdominais e foi encaminhado ao Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, para realizar exames. Segundo informações da Secretaria de Comunicação (Secom), por orientação médica, o presidente ficará sob observação, em um período de 24 a 48 horas - não necessariamente no hospital.

Sua agenda previa, às 11h, um encontro com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux. A reunião havia sido definida no início desta semana.

Além disso, às 8h, o presidente participaria de uma reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19 e, às 10h, ele participaria do lançamento de um programa chamado Ações para o Novo Ensino Médio.

Confira na íntegra a nota divulgada:

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, por orientação de sua equipe médica, deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, nesta quarta-feira (14) para a realização de exames para investigar a causa dos soluços.

Por orientação médica, o presidente ficará sob observação, no período de 24 a 48 horas, não necessariamente no hospital. Ele está animado e passa bem.