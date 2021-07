O marido da jovem aparece abraçado com a mãe dela. - Reprodução

Publicado 08/07/2021 09:43 | Atualizado 08/07/2021 12:47

Um vídeo publicado no dia 18 de junho viralizou no TikTok e tem surpreendido muitas pessoas após uma mulher contar o segredo para alegrar o marido. Na publicação, ela admite que, para manter o marido feliz, deixa ele ‘brincar’ com sua mãe.

“Vocês querem saber como eu mantenho meu homem feliz? Eu deixo ele ‘brincar’ com a minha mãe. Sim, eu sou esse tipo de esposa”, disse usuária @milliesellers411 da rede.



Após a declaração, o marido aparece ao fundo, abraçando uma outra mulher que supostamente seria a mãe da jovem. O vídeo já acumula quase 12 milhões de visualizações na rede.

“Não me julgue e, sim, eu faço isso”, declarou a fiha, que se diz adepta do swing, e ainda usou uma hashtag com a frase “dividir é cuidar” na legenda da publicação.

Em outra publicação no perfil da mulher, ela conta que recebeu em sua casa um homem casado com sua esposa. No vídeo, ela aparece deitada na cama entre o suposto casal que, aparentemente, está dormindo no momento da gravação.



Na legenda ela usa as hashtags "esposa gostosa" e "casal swinger", traduzidas do inglês. Confira a publicação:

A usuária já acumula, ao todo, mais de 160 mil seguidores em sua conta no TikTok.