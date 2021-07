Papa Francisco - AFP

Por AFP

Publicado 08/07/2021 10:23 | Atualizado 08/07/2021 10:26

Roma - O papa Francisco, que passou por uma cirurgia de cólon no domingo (4), "manifestou um episódio febril" na noite de quarta-feira (7), enquanto seus exames de rotina e análise clínica foram bons, confirmando sua recuperação - informou o Vaticano, nesta quinta-feira (8), em seu boletim diário.

Na quarta-feira (7), o "papa Francisco teve um dia tranquilo, alimentando-se e locomovendo-se de forma autônoma", relatou o Vaticano sobre o quarto dia de internação do sumo pontífice no Hospital Gemelli, em Roma.

"À noite, manifestou um episódio febril. Esta manhã (quinta-feira), foi submetido a exames de rotina, microbiológicos e a uma tomografia computadorizada de tórax e abdômen, com resultado negativo", acrescenta o boletim.

Segundo a nota do porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, no Hospital Gemelli, o papa "quis manifestar sua paterna proximidade às crianças internadas no departamento de Oncologia Pediátrica e Neurocirurgia Infantil, enviando a elas sua afetuosa saudação".

"Neste momento, dirige seu pensamento a todos os que sofrem, exprimindo sua proximidade aos enfermos, especialmente aos mais necessitados", acrescenta o comunicado divulgado em várias línguas.

O papa deverá permanecer no hospital "por cerca de uma semana", "salvo complicações", conforme anúncio feito pelo Vaticano na segunda-feira (5).

O pontífice argentino acompanha o noticiário do seu quarto e enviou um telegrama para expressar sua "tristeza" e condenar "toda forma de violência como meio de resolver crises e conflitos", após o assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moise.

Na mensagem, ele enviou "suas condolências ao povo haitiano" e também à esposa do presidente, Martine Moise, gravemente ferida e transferida de avião para Miami.