PV é suspeito de liderar invasão em comunidade de Niterói - Divulgação

Publicado 15/07/2021 15:20 | Atualizado 15/07/2021 15:39

Rio - Policiais da 76ª DP (Niterói) prenderam nesta quarta-feira (14) um homem suspeito de comandar a guerra que aterroriza moradores do Morro do Estado, no Centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O traficante Edson Coimbra da Silva, conhecido pelo apelido de PV, era considerado foragido da justiça, após evadir do sistema prisional em março de 2019.

O traficante foi preso na localidade conhecida como Favela da Galinha, no bairro Pendotiba. De acordo com a polícia, ele vinha sendo monitorado pelo setor de inteligência da delegacia de Niterói.

Edson havia marcado para dormir na casa de familiares que moram naquela localidade. Dados de inteligência revelaram que os líderes do tráfico de drogas estavam evitando dormir na Favela para se esquivarem das constantes operações policiais e vinham buscando abrigo na casa de parentes fora da comunidade para pernoitar.

Além do tráfico de drogas, PV coleciona outras 5 anotações criminais pelos mesmos crimes e por porte de arma de fogo de calibre restrito.

Investigação em curso na 76ª DP revela que PV ocupa a posição de terceiro homem na hierarquia do tráfico de drogas do Morro do Estado ao lado de Wanderson Rodrigues, o Boladinho, e Raphael da Conceição, o lutador.