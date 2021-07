Mães de Mesquita criaram grupo de WhatsApp para lutar pelo retorno das aulas dos filhos - Reprodução

I Isabele Benito

Publicado 16/07/2021 00:00

Isabella, Larissa, Damiana, Bruna, Andréa... Mais de 20 mulheres que compartilham da mesma luta: o desespero de ver seus filhos fora da escola desde que começou a pandemia.

A batalha delas é igual a da nossa leitora que contamos aqui na quarta-feira, a Gabriella Teles, de Mesquita.

Elas se uniram e criaram o grupo de WhatsApp "Criança na escola já!", para tentar de qualquer maneira que as crianças voltem para as salas de aula.

São mães de crianças que dependem da escola pública e que nunca tiveram um ensino de excelência... Pelo contrário, só piorou.

"Meu filho tem 7 anos e não sabe ler e escrever, a gente não tem condições de pagar uma escola particular. A gente fica a mercê desses governantes, reféns sem qualquer resposta", desabafa Larissa Almeida.

Como é destruidor ver que ninguém deu conta desse abismo, do fundo do poço que está a Educação do nosso país.

São muitas crianças que, além do ensino, ainda dependem do arroz e feijão, porque não têm o que comer em casa. E alguém acredita que vão ter internet para assistir à aula?

Tantos especialistas disseram que é possível sim ter aula, seguindo os protocolos... Mas ninguém olha, ninguém dá uma resposta de quando essas escolas vão reabrir!

Os pais, já frutos de uma educação pública falida, não sabem ensinar os filhos que também não conseguem aprender..

As mães, muitas delas criando sozinhas os filhos, choram por não saberem agir nessa situação.

É descaso... E depois a sociedade reclama que não há emprego, que o país não desenvolve.. Como?! Se a Educação não é valorizada. A gente colhe hoje o que não se planta há anos, ensino!

200 mil crianças abandonadas por todo o Brasil, com seus futuros comprometidos... Isso é criminoso!

Tudo por falta de gestão, por falta de vontade, pela corrupção e pela safadeza de quem comanda essa bagunça.

Criança tem que estudar e o lugar dela é na sala de aula.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Tá preso! Tá assustado? Ué, a partir do momento em que a pessoa comete um crime tão grave como esse, ela tem que saber que vai carregar essa história pro resto da vida... A história do que ele é, do que o tal Ivis se mostrou ser!

Ele achou mesmo que não fosse em cana, diante daquelas imagens? É lógico que a Polícia ia pegar! Uma repercussão dessa só podia dar nisso...

E foi pego de calça curta! Um cara egocêntrico, que só ligava pra carreira e não respeitava a esposa e a filha, tinha que ter esse desfecho. Falou tanta besteira na internet, mas foi chegar na delegacia que o machão se calou. Ficou bem quietinho, por ordem dos advogados!

Desculpe... Mas bem feito! Se vai ficar preso por muito tempo, eu acredito que não.

Mas a importância de colocar um cara como ele na cadeia é enorme! Ainda mais se for para tentar intimidar esse bando de covarde que tem por aí! Covardes sim, porque quando batem de frente com o camburão se pelam de medo.

Bora colocar o Pingo no I...

Para vagabundo, criminoso e valentão, o caminho é só esse: atrás das grades!

TÁ FEIO!

Esse alô vai para quem gosta dos bichinhos e também para as autoridades que precisam fazer alguma coisa!

Segundo nossa leitora Tânia Pimentel, moradora do Grajaú, já subiu para 4 o número de cachorrinhos envenenados no bairro.

Quanta crueldade! Uma pessoa que faz isso não tem o mínimo de amor por ninguém. Quem é capaz desse tipo de coisa nem é gente! Ela contou que um cachorrinho foi envenenado próximo à guarita da Rua Marechal Jofre e outros dois, dentro de casa. Um na Professor Valadares e outro na Caruaru.

Não é possível... Quem tem câmera em casa precisa pegar a imagem e levar pra delegacia. É bom ficar atento, e qualquer movimentação estranha, denuncie, pra ser detido logo!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Cadeia nele, os bichinhos agradecem, e tenho dito!