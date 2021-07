Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal. - Divulgação/Agência Brasília

Leandro Mazzini

Publicado 14/07/2021

A despeito das especulações sobre o AGU André Mendonça para a vaga do ex-ministro

Marco Aurélio Mello, e das futuras vagas para o Supremo Tribunal Federal que serão

abertas até 2026, avança no Congresso Nacional um projeto que tenta frear o poderio

presidencial na indicação de nomes para a Corte. A PEC do STF, apresentada em

dezembro de 2019 pelo deputado federal Paulo Ganime (NOVO-RJ), já tem relatora na

CCJ, a deputada Carol de Toni (PSL-SC). A PEC 225/19 propõe mais rigor nos critérios

de indicação ao Supremo. Um deles é o indicado ser juiz de segunda instância ou

advogado com pelo menos 10 anos de prática e mestrado na área jurídica.

Mais cerco

Outras mudanças são o fim do mandato vitalício, passando para 12 anos; e alternância

nas indicações para evitar a concentração de indicações por um mesmo presidente.



Aliás..

.. com o respeito aos togados, alguns ministros não teriam sido aprovados se essa Lei

estivesse em vigor de uns 20 anos para cá.



Acima de todos

A Coluna já publicou em edições anteriores os sistemas utilizados por outros países

para a escolha de ministros e sobre mandatos. O sistema brasileiro é uma mãe para a

Corte.

Olho nas contas

O governador do DF, Ibaneis Rocha (FOTO), sofreu uma derrota há dias no Tribunal

Administrativo de Recursos Fiscais, órgão que julga os recursos dos contribuintes. Seu

candidato à reeleição na presidência, indicado pelo secretário de Fazenda André

Clemente, foi derrotado. Para piorar, a sessão terminou em bate-boca e não foi

proclamado o resultado. A votação foi cancelada.



Nacionalizando

O governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) vai, devagar, tentando nacionalizar seu

nome como pré-candidato ao Palácio do Planalto. Foi a estrela ontem na palestra no

canal Comunitas no Youtube sobre gestão pública, para plateia de prefeitos e assessores.



Clã em risco

Os Calheiros correm risco de perder o controle de Alagoas na disputa do ano que vem.

A principal dificuldade do governador Renan Filho é fazer o sucessor. Ele vai concorrer

ao Senado, e o pai, senador, está desgastado no Estado. O presidente da Assembleia

Legislativa, Marcelo Victor, é aliado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur

Lira, inimigo dos Calheiros. E segue a novela.



Baixas

Vozes que fazem falta no Congresso Nacional nestes tempos, segundo um experiente

político: Miro Teixeira, Chico Alencar, Mão Santa, Itamar franco (in memoriam).



Haiti é ali

O mundo está tão sombrio que passa batida como notícia ‘comum’ o assassinato de um

presidente e da primeira-dama do Haiti dentro do palácio por grupo miliciano armado.

Coração & língua

O filósofo Olavo de Carvalho, tido como guru dos Bolsonaro, está melhor, segundo

boletim médico do INCOR onde se internou em São Paulo. Após cinco dias, ele “evolui

consciente, comunicativo e com quadro clínico estável”. A língua afiada, claro.

Corrida com obstáculos

A maioria dos brasileiros não apoia a Olimpíada de Tóquio, que começa dia 23. É o que

aponta a pesquisa Attitudes To The Tokyo 2020 Summer Olympics, da Ipsos, em 28

países. O levantamento mostrou que apenas 32% dos entrevistados no Brasil concordam

com a realização dos Jogos este ano. Nos outros países, o endosso é bem maior, 43%.



