Homem fica preso em caixa eletrÎnico no LeblonFoto: Reprodução / Operação Leblon Presente

Publicado 15/07/2021 21:36

Rio - Um homem ficou preso, na noite desta quinta-feira, em um caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal, no Leblon, Zona Sul do Rio. Ele foi solto pelo Corpo de Bombeiros após 28 minutos trancado. A identidade dele não foi divulgada.

Agentes da Operação Leblon Presente quem notaram que o homem ficou preso dentro da agência. Eles ficaram no local esperando pelo setor responsável para a retirada do cliente do banco.