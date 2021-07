Os homicídios dolosos no estado do Rio de Janeiro caíram 11% em junho deste ano na comparação com o mesmo mês de 2020 - Cléber Mendes / Agência O DIA / Arquivo

Publicado 15/07/2021 13:34

Rio - No estado do Rio, os homicídios dolosos, aqueles que têm a intenção de matar, caíram 11% em junho deste ano na comparação com o mesmo mês de 2020. No semestre, a queda registrada foi de 9% frente ao mesmo período do ano passado. Os dados, que constam no relatório do Instituto de Segurança Pública (ISP), antecipado ao DIA nesta quinta-feira, representam os menores valores para o mês e para o acumulado do ano desde 1991, quando teve início a série histórica. No total, foram 231 mortes em junho e 1.726 no compilado de 2021.

O indicador crimes violentos letais intencionais, que agrega homicídios dolosos, lesão corporal seguida de morte e latrocínio, teve queda de 9% em junho e de 8% no primeiro semestre deste ano na comparação com 2020. Os dados são os mais baixos para o indicador desde 1999 tanto para o acumulado quanto para junho.

Apreensão de armas e drogas

Em junho, 552 armas foram apreendidas em todo o estado, sendo 26 fuzis. Nos seis primeiros meses do ano, 3.688 armas foram confiscadas, 216 delas, fuzis. Isso significa que, em média, mais de um fuzil foi apreendido por dia em 2021 no estado.

Os registros de apreensão de drogas tiveram um salto de 25% em junho deste ano (1.872) na comparação com o mesmo mês de 2020 (1.502). Confrontando o primeiro semestre dos dois anos, houve aumento de 17% nas apreensões de drogas no estado realizadas pelas polícias Militar e Civil.

O cumprimento de mandados de prisão também subiu 31% em junho (997) e 2% (5.543) no acumulado do ano de 2021 comparado com 2020.



Crimes contra o patrimônio



Os roubos de carga apresentaram retração de 11% neste primeiro semestre contra 2020. O indicador também caiu 4% se levarmos em consideração apenas o mês de junho. Já os roubos de veículo e roubos de rua diminuíram 7% e 6%, respectivamente, no acumulado do ano.