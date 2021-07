Quinta-feira quente no inverno atrai cariocas para as praias

Rio - Com o céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva, as praias do Arpoador e de Ipanema, Zona Sul do Rio, ficaram cheias na manhã desta quinta-feira (15). Hoje será o dia mais quente da semana, com temperatura mínima de 15ºC e máxima de 34ºC. As estações do Sistema Alerta Rio marcaram 30ºC às 11h30.



O cenário começa a mudar nesta sexta-feira (16), com chuva fraca isolada a partir da noite. A temperatura mínima fica nos 17ºC e máxima nos 27ºC. No sábado (17), a chuva fraca isolada aparece durante a madrugada e a manhã, com temperatura mínima de 16°C e máxima de 29ºC.



No domingo (18) de céu parcialmente nublado a nublado, a chuva fraca a moderada chega a partir da tarde. A temperatura fica com mínima de 16ºC e máxima de 27ºC. Na segunda-feira (19), a chuva fraca a moderada pode aparecer a qualquer momento. A temperatura não passa dos 25ºC e a mínima prevista é de 15ºC.









