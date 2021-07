Faixa ameaça criminosos que possam vir a roubar na região - Reprodução da Internet

Publicado 15/07/2021 13:09 | Atualizado 15/07/2021 13:17

Rio - "Proibido o roubo. Quem for pego vai ficar de exemplo". Esse é o conteúdo da faixa em tom de ameaça a criminosos colocada por traficantes da Vila Vintem na Estrada Manuel Nogueira de Sá, no Jardim Novo, em Realengo, na Zona Oeste. De acordo com denúncias de moradores, o cartaz está no local há cerca de dois meses e teria sido hasteada após recorrentes assaltos na região.



Os traficantes responsáveis pela faixa seriam os mesmos que, há cerca de um mês, foram alvos de um ataque de milicianos da Taquara. As duas áreas são separadas por um trecho de mata do Parque Estadual da Pedra Branca.

Segundo denúncias, outras faixas parecidas já haviam sido colocadas em outras comunidades da região dominadas pelo tráfico, como Minha Deusa, Cosme Damião e Light. Em maio, um registro com a mesma ameaça tinha sido compartilhado nas redes sociais. A faixa chegou a ser compartilhada pelo twitter do Portal dos Procurados.

Traficante da Vila Vintem, que dominam Complexo do Jardim Novo, composto pelas comunidades da Minha Deusa, Jardim Novo, Cosme Damião e Light, estenderam uma faixa na região, colocando regras para os assaltantes da região de Padre Miguel e Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro pic.twitter.com/TlstQHxlQT — Portal dos Procurados (@PProcurados) May 4, 2021

Questionada sobre a faixa, a Polícia Militar informou que o comando do 14º BPM (Bangu) responsável pela área já foi acionado e irá ao local para verificar a ocorrência. A corporação informou ainda que para identificar o responsável pela faixa, o material deve ser encaminhado para a perícia.