Rio registra chuva em diversos pontos da cidade - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 08:59 | Atualizado 05/07/2021 09:00

Rio - O tempo no Rio, na manhã desta segunda-feira (5), permanece com céu nublado e previsão de chuva fraca isolada até o início da manhã. De acordo com o Alerta Rio, a nebulosidade seguirá variada devido à atuação de ventos em altos níveis da atmosfera. Os ventos irão variar entre fracos a moderados e as temperaturas ficarão estáveis em relação ao domingo, com mínima de 14°C e máxima de 27°C. O Centro de Operações (COR) registrou chuva em alguns pontos da cidade.

Núcleos de chuva atuam em pontos isolados da Zona Oeste e próximos ao Centro. De acordo com o Centro de Operações (COR), nesta manhã, foram registradas chuvas na Tijuca, na Zona Norte; Santa Teresa; região central; Grota Funda; Zona Oeste; Guaratiba, Zona Oeste; Rocinha, na Zona Sul e Laranjeiras; também na Zona Sul.

O Alerta Rio informou, às 8h50, que núcleo de chuva que atua entre a Zona Norte e a região do Centro perdeu intensidade, mas ainda pode haver registros de chuva fraca ao longo do dia.

Confira a previsão da semana:

Terça-feira: Devido à atuação de áreas de instabilidade em baixos níveis, o céu ficará nublado a parcialmente nublado com previsão de chuva fraca isolada a partir da tarde de terça-feira (06)

Máxima: 26ºC/ Mínima: 14ºC

Quarta-feira: Devido à atuação de áreas de instabilidade em baixos níveis, o céu ficará nublado a parcialmente nublado com previsão de chuva fraca isolada durante a madrugada de quarta (07).

Máxima: 28ºC/Mínima: 15ºC

Quinta-feira: Tempo volta a ficar estável, com variação de nebulosidade. Sem previsão de chuva.

Máxima: 29ºC /Mínima: 15ºC

Sexta-feira: Tempo volta a ficar estável, com variação de nebulosidade. Sem previsão de chuva.

Máxima: 31ºC /Mínima: 15ºC