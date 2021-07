Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada - Divulgação

Publicado 05/07/2021 07:58

Rio - Um policial militar lotado do 20º BPM (Mesquita) foi ferido de raspão na cabeça, na noite de sábado (3), no bairro Vila Norma, em Mesquita, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, agentes faziam um patrulhamento na Rua Célio de Azevedo quando a viatura foi 'atacada' a tiros por homens armados.

Um dos policiais foi atingido na troca de tiros. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse. A polícia também informou que o agente foi medicado e já recebeu alta.

O caso foi registrado na 53ª DP (Mesquita).