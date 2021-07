Fábio Damon Fragoso, guarda municipal que atirou e matou três pessoas em bar em Vigário Geral - Reprodução / Redes Sociais

Fábio Damon Fragoso, guarda municipal que atirou e matou três pessoas em bar em Vigário GeralReprodução / Redes Sociais

A Anderson Justino

Publicado 15/07/2021 12:39

Rio - A Justiça do Rio converteu, nesta quarta-feira, para preventiva a prisão em flagrante do guarda municipal Fábio Damon Fragoso da Silva, que matou quatro pessoas e deixou outras três feridas, em um bar em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio, na última segunda-feira (12). O agente segue internado sob custódia no Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha. Seu estado de saúde é considerado grave.

"A gravidade em concreto da conduta é extremamente acentuada e justifica a necessidade da restrição da liberdade do custodiado, já que, por motivo ainda não apurado, matou três de seus amigos (até esta quarta) e tentou matar um quarto, conduta esta que foi praticada em via pública, no local em que todos os envolvidos moravam desde a infância. Além disso, efetuou disparos na direção de policiais militares, também na tentativa de tirar a vida destes. Assim, evidente a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do custodiado como medida de garantia da ordem pública", diz parte do texto.

Publicidade

Na justificativa para a conversão da prisão em preventiva, o juiz ainda alega a necessidade de proteção à testemunha:

"Convém destacar, ademais, que uma das vítimas sobreviveu e ainda não foi ouvida, de forma que a liberdade do acusado poderá comprometer a instrução criminal por ameaça. Destaque-se que, nos termos do artigo 201, §2º do CPP, o ofendido deve ser intimado acerca da liberdade do acusado, fato que poderá incutir o temor na vítima em comparecer à audiência para prestar depoimento sabendo que o autor dos fatos estará solto no mesmo ambiente".

Publicidade

A Justiça do Rio também pediu para que a direção do Getúlio Vargas informe sobre a possibilidade de alta do atirador para que ele seja submetido à audiência de custódia com urgência.

Nesta quinta, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou a morte da quarta vítima do ataque a tiros . Lucas Ferreira de Souza Alves não resistiu aos ferimentos e morreu na noite desta quarta-feira.

Publicidade

Segundo a direção do HEGV, Wilson Lima Fraga e Fábio Damon Fragoso da Silva permanecem com estado de saúde grave. Já o paciente Antônio Pereira de Souza foi transferido para uma unidade particular, na terça-feira (13), a pedido da família.

EXAMES MENTAL

Publicidade

Responsável pelas investigações, o delegado Marcus Drucker, da Delegacia de Homicídios da Capital, emitiu um pedido à Justiça para instauração de um Requerimento de Incidente de Sanidade Mental . A Polícia Civil que que o agente da guarda passe pela avaliação de especialistas.

Comprovado que Fábio Damon tenha problemas de sanidade mental, a polícia deve pedir à justiça que o encaminhe para o hospital psiquiátrico penal da Secretaria de Administração Penitenciária.

Publicidade