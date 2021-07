O atirador Fábio Damon Fragoso e a vítima Wilson Lima Fraga seguem internadas em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Quatro pessoas não resistiram ao ataque - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 15/07/2021 11:18 | Atualizado 15/07/2021 11:52

Rio - O militar Lucas Ferreira de Souza Alves, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos, na noite de quarta-feira (14), após ter ficado internado por três dias em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Ele foi uma das quatro vítimas mortas em função do ataque a tiros durante uma briga em um bar , feito pelo guarda municipal Fábio Damon Fragoso, na madrugada de segunda-feira (12), em Vigário Geral, na Penha, Zona Norte do Rio.