Formatura de 475 policiais militares foi realizada nesta quinta-feiraDivulgação

fotogaleria Rio - O governador Cláudio Castro participou da cerimônia de formatura dos novos 475 policiais na manhã desta quinta-feira, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), em Jardim Sulacap, na Zona Oeste da capital. Segundo a Secretaria de Polícia Militar, 1.307 alunos estão em treinamento e vão se formar este ano sendo uma turma em agosto e outra em dezembro.

"Esses policiais vão defender programas importantes do Governo do Estado. O Cinturão de Divisas, uma ação da nossa gestão, vai atuar no foco de um dos problemas mais graves, que são armas e drogas que entram pelas divisas do nosso estado e colocam a vida de todos em risco. Trabalhamos para que a segurança pública seja pautada pela inteligência e investigação e, principalmente, com respeito à vida", disse o governador.

Castro também citou a implementação do projeto Bairro Seguro e o Segurança Presente e disse que ambos os programas são um sucesso da corporação e afirmou que é uma polícia mais próxima do carioca. O governador também informou que os novos agentes formados também integrarão a Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida.



"Esta semana, mais um caso de violência contra a mulher teve repercussão. Muitos homens não perceberam ainda que este tipo de crime é um dos mais hediondos. Por isso, ações como a Patrulha Maria da Penha, além de proteger as vítimas, faz com que a impunidade não reine", ressaltou Castro.



A chegada dos novos PMs permitirá o remanejamento de efetivo nas unidades da corporação para aumentar o efetivo de outros programas. O secretário de Polícia Militar coronel Rogério Figueredo, que também estava presente falou sobre como os agentes irão permitir projetos idealizados pela corporação.



"A incorporação destes 475 novos agentes vai possibilitar o lançamento de programas como o Cinturão de Divisas, voltado para guarnecer as divisas do estado, e fortalecer ainda mais ações estratégicas, como a Patrulha Maria da Penha e o Bairro Seguro, ambos totalmente conectados com a filosofia do policiamento de proximidade", afirmou o secretário de Polícia Militar, coronel Rogério Figueredo.



O oficial destacou ainda resultados expressivos alcançados pela PM e integração com a Polícia Civil. "No primeiro semestre do ano, foram 3.458 armas de fogo apreendidas. A taxa de homicídio é a menor em 30 anos. É um trabalho em que contamos com a grande parceria Secretaria de Polícia Civil", destacou o secretário.



Cinturão de Divisas



Novos programas de policiamento ostensivo serão lançados, como o Cinturão de Divisas. Além de ampliar a segurança nos 6 mil quilômetros da malha rodoviária do estado, o programa tem como objetivo reprimir o tráfico de armas, de drogas e a circulação de criminosos.



Coordenado pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o programa começa a entrar em operação ainda na segunda quinzena deste mês. O Cinturão de Divisas terá policiamento 24 horas por dia, com policiais militares em atuação em 15 postos montados nas rodovias estaduais, nos pontos de divisas com os estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.