Bolsonaro participou da formatura de novos soldados da PMRJ Isac Nóbrega/PR

Por O Dia*

Publicado 18/12/2020 12:02 | Atualizado 18/12/2020 13:24

fotogaleria Rio - O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã desta sexta-feira da formatura de 485 soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A cerimônia ocorreu no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP). Em seu discurso, o Chefe do Executivo ressaltou a missão dos novos policiais, que dão a própria vida para defender os demais cidadãos, e crítico a imprensa brasileira.

"Por muitas vezes vocês estarão sós. Terão apenas Deus ao seu lado e assim sendo, se preparem cada vez mais. Simulem as operações que podem aparecer pela frente. Porque uma fração de segundo, está em risco a sua vida, do cidadão de bem ou de um canalha defendido pela imprensa brasileira. Não se esqueçam disso, essa imprensa jamais estará do lado da verdade, da honra e da lei. Sempre estará contra vocês. Pensem dessa forma para poderem agir", disse Bolsonaro.

Estiveram presentes o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro; o ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto; o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles; e o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), entre outras autoridades.

Acontece agora no #CFAP a formatura dos novos 485 policiais militares. Participam da solenidade, além do Secretário da #PMERJ, Cel Rogério Figueredo, o Presidente da República, @jairbolsonaro, e o Governador do #RiodeJaneiro, @claudiocastroRJ, entre outros convidados. pic.twitter.com/c4KPgLo6xU — @pmerj (@PMERJ) December 18, 2020

Ao longo de um ano de curso, além das aulas voltadas para patrulhamento e uso de armamentos, a filosofia do policiamento de proximidade também fez parte da instrução dos novos policiais. A turma é originária do concurso de 2014 e integra o total de 1.885 policiais militares formados nos últimos dois anos. Cerca de 1,5 mil alunos seguem em formação no Centro de Formação.Ao longo de um ano de curso, além das aulas voltadas para patrulhamento e uso de armamentos, a filosofia do policiamento de proximidade também fez parte da instrução dos novos policiais.

"Estes novos soldados serão direcionados para atuarem mais próximos da população, visando o aumento da sensação de segurança, a integração com a sociedade e a consequente redução dos índices de criminalidade", explicou o Secretário de Estado de Polícia Militar e comandante-geral, coronel Rogério Figueredo.

Porta-voz da PM exonerada

A declaração vem dias após pós a publicação de uma reportagem sobre o alto número de descarte de munições usadas por policiais do 15º BPM (Caxias), quando a tenente-coronel Gabryela, então porta voz da PM, fez um vídeo afirmando que a matéria publicada pelos jornais Extra e O Globo era mentirosa . Na gravação, ele ataca diretamente o repórter alegando que ele agiu de forma maldosa e que aproveitou a morte de duas crianças, vítimas de balas perdidas, para colocar a população contra a Polícia Militar.

O vídeo foi publicado na página oficial da PM e apagado no último dia 09. O governador em exercício, Claudio Castro, determinou então, a exoneração da porta-voz da Polícia Militar, tenente-coronel Gabryela Dantas.

Morte de primas na porta de casa



A Polícia Civil investiga as mortes das primas Emily Victoria, de 4 anos, e Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, de 7 anos, atingidas por balas perdidas enquanto brincavam na porta de casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Moradores da comunidade onde as crianças moravam acusam policiais militares de serem os autores do crime.

Cinco policiais lotados no 15ª BPM (Caxias) são investigados. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) apreendeu as armas dos PM, cinco fuzis e cinco pistolas.

Em depoimento, os policiais afirmaram que não efetuaram nenhum disparo na noite do crime e que estiveram na localidade por conta da denúncia de que um veículo roubado estaria circulando na região.

*Com informações da Agência Brasil