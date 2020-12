Por O Dia

Publicado 10/12/2020 07:54

Rio – A Polícia Militar divulgou na noite desta quarta-feira (9) em seu boletim interno que a tenente-coronel Gabryela Dantas irá assumir o comando do 23º BPM (Leblon). A oficial foi exonerada, no início da tarde, do cargo de coordenadora de comunicação da corporação depois de ter atacado, em um vídeo publicado nas redes sociais, um repórter dos jornais O Globo e Extra . O major Ivan Blaz, que já foi porta voz da PM, retorna para a antiga função.A tenente-coronel terá a missão de comandar o policiamento dos bairros Leblon, Ipanema, Gávea e Jardim Botânico, todos na Zona Sul do Rio.A exoneração foi uma decisão do governador em exercício Claudio Castro. Nas redes sociais, o chefe do executivo reafirmou que confia no trabalho exercido pela Polícia Militar.