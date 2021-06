O vereador a imprensa que o bairro deverá ganhar reforço na segurança pública - Foto: Divulgação

Publicado 02/06/2021 16:12

Maricá - O Condado de Maricá deverá ganhar, em breve, uma cabine do Proeis para apoiar no policiamento ostensivo do local. A informação foi dada pelo presidente da Câmara de Maricá, vereador Aldair de Linda, durante sessão ordinária.

Ele participará de uma reunião com o secretário de Ordem Pública, Ten-Cel Júlio Veras, para falar sobre a segurança pública na localidade.



“Esta semana tivemos casos de crimes no Condado. Foram três carros roubados, morador feito refém e não podemos aceitar que um local tão calmo seja alvo de ações criminosas. Vou me reunir com o secretário Julio Veras para dar celeridade à colocação das cabines e manter a segurança no local”, explicou.



Vale lembrar que o vereador fez inúmeras sugestões para a segurança pública de Maricá. Dentre elas, estão o Programa Bairro Seguro, viaturas para o Proeis, mais policiamento para Inoã e Itaipuaçu, entre outras.