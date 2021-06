Entrada das grutas de Inoã Foto: Anselmo Mourão

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 07:49 | Atualizado 02/06/2021 07:51

mARICÁ - A comemoração da Semana Mundial do Meio Ambiente, por parte da Secretaria de Cidade Sustentável de Maricá, teve início ontem, (terça-feira 01/06) com uma ação no túnel da antiga linha férrea, no Calaboca, em Inoã, para a retirada da vegetação exótica e de resíduos. A atividade contou com integrantes do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).

Segundo o gestor da secretaria de Cidade Sustentável, Felipe Zeidan Silveira, a ação teve um número reduzido de pessoal , devido a pandemia da Covid-19.

Publicidade

“Nosso objetivo é fazer um mutirão para retirada de resíduos sólidos e também para remover as espécies exóticas invasivas na trilha do Catumbi. Essa é uma das principais trilhas de Maricá. As plantas exóticas predominantes são o capim-colonião, orquídea africana exótica e diversos tipos de capim exóticos”, afirmou .

André Costa, coordenador de uso público do Parque Estadual da Serra da Tiririca afirmou que a presença dessas plantas de espécie exóticas invasoras faz com que as outras espécies não consigam crescer.

Publicidade

“Na competição por nutrientes e luz, saem ganhando das espécies o que causa perda da biodiversidade local e da área dessas espécies nativas. O nosso trabalho é remover essas espécies e fazer o plantio dessas plantas nativas”, comentou.

Moradora da localidade há mais de 20 anos, Marlene Pimentel Teixeira, de 69 anos, disse que a limpeza e conservação do local significa além de tudo segurança para população.

Publicidade

“Com tudo limpo, não ficam circulando bichos indevidos e a população que vem visitar tem um estímulo para conservar e manter a limpeza. Ter a nossa cidade conservada é um presente, eu fico muito feliz”, disse.

Programação da Semana Mundial de Meio Ambiente:

Publicidade

02/06 Exibição, também através das mídias sociais da Prefeitura, do vídeo “Aprecie a Natureza, Animais em Risco!”.

03/06 Exibição do vídeo “Ações para conscientizar”, que tem como objetivo ser uma amostra de como pequenas ações ambientais são exemplos de conscientização ecológica, despertando uma relação de respeito e harmonia com a natureza no momento de separação do lixo, por exemplo.

Publicidade

04/06 Exibição do vídeo “Plantar, Colher e Alimentar”, nas redes sociais da Prefeitura.

9h – Instalação de placa informativa de conscientização ambiental próximo à Sacristia, em Ponta Negra.

Publicidade

05/06 9h- Distribuição de mudas do programa Maricá + Verde, na Praça Conselheiro Macedo Soares (Praça do Turismo)

– Circuito Ecológico Caminhos de Maricá / Local: Refúgio de Vida Silvestre no Espraiado

Publicidade

– Exibição do vídeo “Descarte Correto de Resíduos”, nas redes sociais da Prefeitura.