Prefeitura reestrutura calendário de vacinação para profissionais da educação Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 09:25 | Atualizado 01/06/2021 09:26

Maricá A Secretaria de Saúde reestruturou nesta segunda-feira (31/05), o calendário de vacinação contra a Covid-19 do grupo especial “Trabalhadores da Educação”. O objetivo é o de seguir a imunização com a mesma faixa etária do grupo de pessoas com comorbidades e de pessoas com deficiência. O intuito das autoridades é acelerar a imunização desse grupo prioritário para um retorno às aulas com segurança.

“Quando começamos a vacinar as pessoas com comorbidades, não tínhamos iniciado com os professores. Se mantivéssemos com o mesmo planejamento que fizemos anteriormente para a Secretaria de Educação, não chegaríamos na mesma idade. Terminaríamos a semana com uma idade mais alta para professores do que para as pessoas com comorbidades. Agora eles chegarão juntos na mesma idade”, explicou a subsecretária de Saúde, Solange Oliveira.

Publicidade

Seguindo o cronograma das 18ª e 19ª semanas vacinais, que tiveram início nesta segunda-feira (31/05) e terminarão na próxima sexta-feira (04/06), os professores da rede pública e privada do ensino de Maricá (creches, pré-escola, fundamental, médio, profissionalizante, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e superior), além dos profissionais de Apoio à Educação atuantes nas redes pública e privada de Maricá, deverão se vacinar exclusivamente na Escola Municipalizada de Inoã, situada na Rodovia Amaral Peixoto, km 17,0 – Inoã) e no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Professora Zilca Lopes da Fontoura, na Rua Barão de Inoã, 137, Centro.

É importante ressaltar que os profissionais de educação que atuam em outros municípios serão vacinados nas cidades onde atuam. A vacinação é destinada somente aos profissionais da ativa, devendo os profissionais aposentados serem incluídos em outros grupos, conforme o caso (idosos, comorbidades, etc).

Publicidade

No momento da vacinação, é necessário, tanto para o professor, como para profissionais de apoio à Educação, apresentar a identificação profissional ou contracheque ou recibo de pagamento de escola, colégio, curso ou universidade da rede pública ou privada de Maricá; constar na relação de profissionais informada pelas escolas, colégios, cursos, e universidades da rede pública e privada do município, constando nome e função.

Já para os demais grupos basta levar documento de identidade com foto, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), quando tiver.