Maricá - As fortes chuvas e ventos que aconteceram no último domingo (30/05) trouxeram para o nosso estado, uma frente fria, que mesmo com o sol aparecendo em pontos na cidade nesta terça-feira (01/06) a temperatura é bem mais baixa, comprovando que a temperatura abaixou e uma frente fria chegou também em Maricá.

Com ela uma forte ressaca também chegou em nosso litoral, com ondas registradas de até 2,5 (dois metros e meio), com pontos mais intensos como na orla de Itaipuaçu por exemplo.

O Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil, informa que a ressaca atinge e seguirá atingindo as praias da cidade do Rio de Janeiro até o município de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos (passando por Maricá, ainda na região metropolitana).

Ainda de acordo com a Marinha, as ondas de até 2,5 (dois metros e meio) deverá permanecer no mínimo até a quarta-feira (02/06) e que todas as atividades como o banho ou o surf devem ser evitadas, a navegação de pequenas e médias embarcações também não é recomendado.