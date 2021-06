Ação de recolhimento de resíduos sólidos na Restinga Foto: Clarildo Menezes

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 15:51 | Atualizado 01/06/2021 15:52

Maricá - As ações que marcam a Semana do Meio Ambiente em Maricá começaram nesta segunda-feira (31/05). Uma equipe da autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar) circulou pela área da restinga, próximo à comunidade Zacarias, para recolher resíduos sólidos deixados por quem passa por lá.

Foram retirados pedaços de papelão, garrafas e outros materiais plásticos. Outra parte da equipe estava no Caxito, onde uma tenda foi montada para que os moradores depositassem lixo eletrônico (restos de celulares, baterias e peças de computadores), óleo vegetal e tampinhas plásticas de garrafas.



De acordo com a bióloga Vanessa Rodrigues, que coordena a equipe de Projetos da Somar, o grupo retorna à restinga nesta quarta-feira (02/06) para uma ação ainda maior, que contará com caminhões e máquinas para retirar material mais pesado, com entulho de obras.



“Hoje retiramos lixo de forma manual em locais onde essas máquinas não entram. Na próxima, vamos partir da ponte de São José de Imbassaí e executar uma limpeza ainda maior”, antecipou ela, cuja equipe está vinculada à Diretoria Operacional de Coletas, Resíduos e Variação da Somar.



Além do retorno à restinga, outras ações semelhantes estão previstas para os próximos dias. Nesta sexta-feira (04/06), a equipe estará na Praia da Sacristia, em Ponta Negra, onde haverá limpeza e plantio de mudas. Na segunda-feira (07/06), a limpeza chega a Itaipuaçu e estará em Cordeirinho no dia 9.