Por Luísa Bertola*

Publicado 24/04/2021 09:32

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) determinou, na sexta-feira (23), que a idosa Therezinha da Silva Moraes, de 88 anos , seja solta da prisão. A liminar foi expedida após um pedido de habeas corpus da defesa. De acordo com a advogada, a expectativa é que a idosa saia do presídio neste sábado. Therezinha foi presa em flagrante, no dia 13 de abril, sob suspeita de manter em cárcere privado outra idosa, Maria das Graças Souza Rodrigues, de 74 anos , em uma casa na Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.A decisão de soltura foi do desembargador André Ricardo de Francisco, da 7ª Câmara Criminal. Ele ressaltou que deferiu a liminar de soltura por "ausência de situação flagrancial, o que somente veio à tona agora, não se fazendo necessária a aplicação de nenhuma das medidas cautelares do art. 319 do CPP e nem mesmo a prisão domiciliar, até porque é evidente que ela certamente voltará para sua casa, que é conhecida, em que pese a situação de penúria existente. Também não me parece razoável estabelecer o comparecimento mensal em juízo, eis que a idosa é doente e reside em bairro longínquo da Zona Oeste, tendo toda a dificuldade de locomoção, ainda mais em tempos de pandemia, não sendo crível que vá fugir.".