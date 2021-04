Equipe jurídica do gabinete do vereador Luiz Ramos Filho (PMN) acompanha o caso da idosa Therezinha da Silva Moraes, de 88 anos, presa em flagrante Divulgação/ Vereador Luiz Ramos Filho

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 17:01 | Atualizado 20/04/2021 17:03

Maria das Graças, de 75 anos, aposentada Reprodução

Na casa de Therezinha havia quarenta animais vivendo em meio a fezes, lixo, entulhos e sujeira. Luiz Ramos Filho é presidente da comissão de defesa dos animais e esteve na casa onde a polícia fez uma operação na semana passada.



Sete animais bastante debilitados foram encaminhados para tratamento em uma clínica veterinária. Quatorze filhotes foram levados para a ONG Garra Animal e o restante permanecerá na casa, sob os cuidados de protetores. Todos serão colocados para adoção.

"É uma situação muito triste, tanto para os animais quanto para essas duas idosas. Para viver naquela situação, estas duas pessoas devem ter problemas de saúde mental e deveriam ter sido avaliadas por uma equipe médica”, disse Luiz Ramos Filho.



O vereador conversou com vizinhos que contaram que as duas idosas pareciam se dar muito bem. “É estranho que uma estivesse escravizando a outra e as duas dormissem juntas nas mesmas péssimas condições, em cima de pedaços de madeira. Segundo os vizinhos, a dona Maria das Graças não ficava presa, poderia ter fugido, se quisesse”, contou.