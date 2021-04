Cachorros da casa onde idosa era mantida em cárcere são assistidos pela secretaria do Rio, mas seguem no local Reprodução de vídeo

Rio - Os cachorros da casa da idosa Therezinha da Silva Moraes, de 82 anos, presa em flagrante na última terça-feira (13) por manter em cárcere privado a aposentada Maria das Graças de Sousa Rodrigues, de 74 anos , continuam no local e são assistidos com assistência médica e alimentação. Segundo a Secretaria Municipal de Proteção Animal, os animais ainda não foram resgatados e continuam no local, pois o Abrigo Municipal-Fazenda Modelo se encontra lotado, com mais de 850 animais.

Ainda segundo a pasta, há um protocolo de não misturar animais vindos de resgates com animais vermifugados para não contaminar os cães e gatos tratados. Sendo assim, a secretaria está otimizando um lar temporário para os animais, e constante assistência de nossos profissionais. Ainda segundo a pasta, há um protocolo de não misturar animais vindos de resgates com animais vermifugados para não contaminar os cães e gatos tratados. Sendo assim, a secretaria está otimizando um lar temporário para os animais, e constante assistência de nossos profissionais.

A Secretaria de Proteção Animal também reforçou que por conta da pandemia, as adoções diminuíram e eles seguem atuando com Ongs parceiras para providenciar lares para esses animais.

Relembre o caso

Maria das Graças de Sousa Rodrigues, de 74 anos, foi resgatada na terça-feira (14) pela Polícia Civil, depois de ficar em cárcere privado em uma casa na Praia da Brisa, em Pedra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio . Em sua primeira noite, após anos de maus tratos, a idosa dormiu em uma cama quente, diferente daquela sem colchão encontrada em seu quarto, na casa de parentes na Zona Norte do Rio.

Para a polícia, a aposentada relatou que só podia sair de casa para jogar o lixo fora. Segundo o delegado Antônio Ricardo Lima, titular da 43ª DP (Guaratiba). Maria das Graças foi resgatada em situação precária, sem condições de higiene, magra, debilitada, vestindo trapos e em meio a fezes de animais, que conviviam com ela no quintal da casa.

A Polícia Civil vai investigar se a aposentada Therezinha da Silva Moraes se apropriava da aposentadoria de Maria das Graças. De acordo com o delegado, a idosa tinha o cartão do benefício do INSS, mas nunca recebeu valores referentes. Therezinha foi autuada por cárcere privado, redução à condição análoga à escravidão e maus-tratos a animais. Ela ainda pode ser indiciada por apropriação indevida, caso a polícia identifique o recebimento da pensão.