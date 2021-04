Vítima foi liberta por agentes da 43ª DP (Guaratiba) Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 17:38 | Atualizado 13/04/2021 17:42

Rio - Policiais da 43ª DP (Guaratiba) resgataram, nesta terça-feira, uma senhora, identificada como Maria das Graças de Sousa Rodrigues, de 75 anos, que era mantida em cárcere privado em uma casa na Praia da Brisa, em Pedra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio. De acordo com agentes, o resgate só foi possível após denúncias,

Equipes encontraram a idosa trancada em uma residência sem condições de higiene, magra, debilitada, vestindo trapos e em meio a fezes de animais, que conviviam com ela no quintal da casa. Ao ser abordada, a idosa informou que não tinha a chave do imóvel e que era mantida no local por outra pessoa, identificada apenas como Therezinha.

Segundo a vítima, a criminosa não a deixava sair e nem falar com ninguém. Os agentes apuraram junto a familiares que a senhora deixou sua casa no Maranhão, em 1969, e somente agora foi encontrada por uma sobrinha.

Agentes da 43ª DP foram ao local e autuaram a mulher que mantinha a idosa em cativeiro por cárcere privado, redução à condição análoga à escravidão e maus-tratos a animais, já que os cães que estavam sem alimentação e sem condições de higiene.

Os policiais também estão apurando se a dona do imóvel onde a vítima foi encontrada se apropriava da pensão de aposentadoria dela. Questionada, a idosa sequer sabia que recebia tal benefício.