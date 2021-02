Com eles foram apreendidos cinco aparelhos celulares, três relógios, R$ 41 em espécie, uma réplica de pistola e uma motocicleta, utilizada para abordar as vítimas. Foto: Divulgação/Polícia Militar

Por Bertha Muniz

Publicado 01/02/2021 11:00 | Atualizado 01/02/2021 11:01





MACAÉ- Dois homens foram presos em flagrante após realizarem uma série de assaltos no bairro Cavaleiros, em Macaé, no fim da noite deste sábado (30). A ação foi deflagrada pela Polícia Militar (PM), após uma denúncia anônima informando que os assaltantes estavam a bordo de uma motocicleta vermelha sem placa. Os criminosos foram cercados pela polícia na Avenida Rui Barbosa, no Centro.

Com eles foram apreendidos cinco aparelhos celulares, três relógios, R$ 41 em espécie e uma réplica de pistola, utilizada para abordar as vítimas. Os envolvidos receberam voz de prisão e foram levados para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde ficaram detidos, aguardando transferência para o sistema penitenciário. A motocicleta será submetida à perícia, para que sua procedência seja determinada. Os pertences roubados foram devolvidos às vítimas.