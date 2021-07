Virginia Fonseca - Reprodução

Virginia FonsecaReprodução

Publicado 16/07/2021 16:05 | Atualizado 16/07/2021 16:06

Em novo vídeo no canal do YouTube, Virginia Fonseca revelou que foi orientada a tomar a placenta de Maria Alice, sua filha com Zé Felipe, em cápsulas.

fotogaleria

Publicidade

"As cápsulas auxiliavam depressão-pós parto, puerpério... Como eu estava muito medo disso, da depressão pós-parto, eu falei: 'Vamos falar'. Mesmo que eu não tome, melhor ter. E ela também falou do creme.. Se eu não me engano pode ser passado no bebê também, porque não tem corante, nem cheiro", contou.



"A cápsula da placenta da Maria Alice e o creme, estava na geladeira. Eu ainda não comecei a utilizar, completei 45 dias pós-parto".

Publicidade

"Jogo ali com a água e nem sente nada. Menor intensidade do baby blues, diminuição da fadiga, reforço para o sistema imunológico materno, fonte de vitaminas e minerais pós-parto. E a pomada também: para passar em assaduras, indicada também para queimaduras de sol, áreas secas, não provoca oleosidade, com potencial restaurativo".