Mulher é presa na Bahia com 45 mil comprimidos Reprodução/PRF

Por O Dia

Publicado 18/10/2020 12:29 | Atualizado 18/10/2020 12:31

Na noite deste sábado, uma mulher de 23 anos foi presa após ser flagrada com 45 mil comprimidos do medicamento Triexifenid, usado no golpe do "Boa Noite Cinderela", em um ônibus interestadual em Vitória da Conquista, na Bahia. A informação é da Polícia Rodoviária Federal, responsável pela prisão e apreensão dos compromidos.



De acordo com a polícia, a droga, que é usada no tratamento de todas as formas de parkinson, também é usada em festas rave e no golpe "Boa Noite Cinderela", pois suas propriedades anticolinérgicas geram alucinações e delírios. Para os policiais, a mulher afirmou que havia pago R$ 20 mil pelo produto, para comercializar em Fortaleza, Ceará.



O flagrante acontceu quando a equipe de policiais abordou o ônibus que saiu do Rio de Janeiro rumo a Fortaleza. Durante a fiscalização, os policiais desconfiaram do comportamento da passageira, que estava nervosa. Ao solicitar que a bagagem fosse aberta, ela disse que não recordava a numeração do cadeado porque a mala era emprestada e pertencia a irmã. Após uma ligação feita para a irmã, a passageira abriu a mala e foram encontrados nove sacos plásticos contendo comprimidos brancos, em uma caixa com uma etiqueta parcialmente removida onde estava escrito Artane 5m (cloridrato de triexifenidil).



A polícia informou que ela já tinha passagem por tráfico de drogas. Depois de presa, a mulher foi encaminhada para delegacia.