Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert comem placenta da filha em vídeo Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 17:35

Rio - Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert comeram a placenta da filha mais nova, Maria Manoela, após o parto em outubro de 2019. Durante o programa "Bem Juntinhos", do GNT, o casal compartilhou o vídeo do momento.



Nas imagens, uma profissional de saúde entrega a placenta para o casal e brinca dizendo que é "para chorar a sociedade", no que Fernanda responde: "Pausa e drama". Além de Maria Manoela, Lima e Hilbert também são pais dos gêmeos Francisco e João, de 13 anos.