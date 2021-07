Lívia Andrade - Reprodução

Lívia Andrade arrancou elogio dos seguidores ao publicar uma foto em uma praia, nesta sexta-feira. A apresentadora ostentou o corpão em um biquíni vermelho de lacinho. “Sextou”, escreveu Lívia na publicação.

Os seguidores de Lívia não pouparam elogios nos comentários da publicação. “Que mulher linda da por***”, escreveu um. "Você é mulher mais linda do Brasil”, elogiou outro.









Recentemente, a apresentadora revelou que já está vacinada contra a Covid-19. Lívia tomou a vacina nos Estados Unidos e disse que pensou muito sobre o assunto pois não se sentia confortável com o "privilégio" que tinha.



"No início, pensei até em não tomar a vacina", disse. "Poderia ter tomado antes, já que onde estou isso é possível, mas no início não me senti confortável, o tal 'privilégio'' me incomodou muito", completou.

Lívia explicou que a pandemia mexeu com algumas questões em sua vida e que por isso decidiu se vacinar. "Chegou o grande dia, parei de ver o lado negativo e passei a ver o lado positivo. Se Deus me deu essa oportunidade porque não tomar? Eu estou no lugar certo, na hora certa e nada é por acaso! Estou em paz com a minha consciência e decisão", afirmou.